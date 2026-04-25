25 aprile sott’odio | incidenti da Milano a Napoli Meloni | Se questi difendono la libertà abbiamo un problema

Il 25 aprile ha visto una serie di incidenti tra Milano e Napoli, con gruppi di manifestanti che si sono scontrati con forze dell’ordine e tra loro. Le autorità hanno riferito di momenti di tensione e disordini nelle diverse città italiane, mentre alcuni esponenti politici hanno commentato gli episodi, dicendo che il clima di protesta si è trasformato in violenza. La giornata si è conclusa con diverse denunce e interventi di sicurezza.

Altro che festa di tutti. Il 25 aprile si trasforma nell’ennesima occasione per la sinistra radicale di occupare le piazze e imporre il proprio clima di odio. Da Milano a Napoli, fino a Roma, cortei e celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione sono stati segnati da violenze, intimidazioni e derive antisemite. A Milano, la scena più grave: la Brigata Ebraica – simbolo storico della lotta al nazifascismo – viene cacciata dal corteo tra insulti vergognosi e slogan che evocano persino lo sterminio. In piazza, i gruppi Pro-Pal arrivano a bloccare il corteo ufficiale, mentre l’Anpi liquida le bandiere israeliane come “inopportune”. Un cortocircuito che racconta più di mille analisi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - 25 aprile sott’odio: incidenti da Milano a Napoli. Meloni: “Se questi difendono la libertà, abbiamo un problema” Notizie correlate Leggi anche: 25 aprile sott’odio: da Milano a Napoli. Meloni: “Se questi difendono la libertà, abbiamo un problema” Leggi anche: 25 aprile sott’odio: da Milano a Napoli, agguati alla Brigata ebraica e minacce a Valditara Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Violenti, razzisti e sgrammaticati: centinaia di hater vomitano odio sui social del circolo Pd di Gratosoglio per un medico straniero; 25 APRILE 2026 | Come lasciarsi alle spalle l’odio di parte che alimenta (solo) guerre civili. 25 aprile, celebrazioni in tutta Italia. Caos al corteo di Milano, Brigata Ebraica: 'Cacciati dalla Polizia, ne parleremo'Contestati i sindaci. Grida contro Lagalla nel capoluogo siciliano per l'incontro con l'ambasciatore israeliano, Pro-pal contro Lepore nel capoluogo emiliano. Tensioni a Roma per le bandiere dell'Ucra ... ansa.it Ora e Sempre #Resistenza #Milano #25Aprile x.com Semplicemente Milano di Andrea Cherchi. . FuoriSalone 2026 i miei preferiti. - facebook.com facebook