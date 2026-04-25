25 aprile sott’odio | da Milano a Napoli Meloni | Se questi difendono la libertà abbiamo un problema

Il 25 aprile si è trasformato in un momento di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine in diverse città italiane, tra Milano e Napoli. Durante le manifestazioni, alcuni gruppi hanno portato avanti cortei con slogan e simboli controversi, mentre le forze dell’ordine hanno cercato di mantenere l’ordine. La premier ha commentato le proteste, affermando che se si tratta di difendere la libertà, si pone un problema.

Altro che festa di tutti. Il 25 aprile si trasforma nell’ennesima occasione per la sinistra radicale di occupare le piazze e imporre il proprio clima di odio. Da Milano a Napoli, fino a Roma, cortei e celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione sono stati segnati da violenze, intimidazioni e derive antisemite. A Milano, la scena più grave: la Brigata Ebraica – simbolo storico della lotta al nazifascismo – viene cacciata dal corteo tra insulti vergognosi e slogan che evocano persino lo sterminio. In piazza, i gruppi Pro-Pal arrivano a bloccare il corteo ufficiale, mentre l’Anpi liquida le bandiere israeliane come “inopportune”. Un cortocircuito che racconta più di mille analisi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - 25 aprile sott’odio: da Milano a Napoli. Meloni: “Se questi difendono la libertà, abbiamo un problema” Notizie correlate Leggi anche: 25 aprile sott’odio: da Milano a Napoli, agguati alla Brigata ebraica e minacce a Valditara 25 aprile, Mattarella: "Affermò libertà e pace, abbiamo responsabilità di difenderle"La lotta di Liberazione “segna il riscatto morale e civile di un popolo che, nella Resistenza, espresse la forza e la capacità di affermare i valori... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Violenti, razzisti e sgrammaticati: centinaia di hater vomitano odio sui social del circolo Pd di Gratosoglio per un medico straniero; 25 APRILE 2026 | Come lasciarsi alle spalle l’odio di parte che alimenta (solo) guerre civili. 25 aprile, celebrazioni in tutta Italia. Caos al corteo di Milano, Brigata Ebraica: 'Cacciati dalla Polizia, ne parleremo'Contestati i sindaci. Grida contro Lagalla nel capoluogo siciliano per l'incontro con l'ambasciatore israeliano, Pro-pal contro Lepore nel capoluogo emiliano. Tensioni a Roma per le bandiere dell'Ucra ... ansa.it Semplicemente Milano di Andrea Cherchi. . FuoriSalone 2026 i miei preferiti. - facebook.com facebook Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva della Procura di Milano #SkySport #Rocchi #SerieA #SerieB x.com