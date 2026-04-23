25 aprile Mattarella | Affermò libertà e pace abbiamo responsabilità di difenderle

Il 25 aprile ricorda la fine dell'occupazione nazifascista e la lotta di liberazione. Il presidente della Repubblica ha sottolineato come questa giornata rappresenti il riscatto di un popolo che, durante la Resistenza, ha espresso la volontà di difendere i principi di libertà, giustizia e democrazia. Durante le celebrazioni ufficiali, sono stati ricordati i sacrifici fatti per affermare questi valori fondamentali.

La lotta di Liberazione “segna il riscatto morale e civile di un popolo che, nella Resistenza, espresse la forza e la capacità di affermare i valori di libertà, giustizia, pace, democrazia. Quei valori, scolpiti nella nostra Costituzione, non sono soltanto il frutto di una stagione storica: costituiscono il fondamento della nostra convivenza civile e della presenza dell’Italia nel contesto internazionale. Una condizione ottenuta a caro prezzo, che ci richiama rigorosamente, ogni giorno, alla responsabilità di difenderla e rinnovarla”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma nella ricorrenza dell’8esimo Anniversario della Liberazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

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