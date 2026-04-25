Il 25 aprile, il presidente della Repubblica ha partecipato alle cerimonie ufficiali all’Altare della Patria, in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione. Durante l’evento, ha deposto una corona di alloro in memoria dei caduti. La presidente del Consiglio ha assistito alla commemorazione, accompagnata da altri rappresentanti istituzionali. Le celebrazioni sono state caratterizzate da momenti di partecipazione pubblica e di rispetto per la ricorrenza.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha guidato le celebrazioni istituzionali per il 25 Aprile, deponendo di una corona di alloro in occasione dell’81esimo Anniversario della Liberazione all’Altare della Patria. Il capo dello Stato alla cerimonia era accompagnato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal ministro della Difesa Guido Crosetto, dai presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 Aprile, Mattarella e Meloni all’Altare della Patria

25 aprile, Mattarella depone una corona all'Altare della Patria

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