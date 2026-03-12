Offese sessiste alla partita | Chiederemo conto ai dirigenti dell’accaduto

Durante una partita degli Esordienti tra Casciana e Santa Maria a Monte sono state rivolte alcune frasi sessiste, attirando l’attenzione sull’episodio. I dirigenti delle squadre hanno dichiarato che chiederanno chiarimenti e assicureranno che siano presi provvedimenti adeguati. L’incidente ha generato reazioni e sollevato discussioni sulla condotta durante le gare sportive.

CASCIANA-S.MARIA A MONTE Frasi sessiste alla partita degli Esordienti contro le bimbe dell’Asd Santa Maria a Monte. Sarebbe successo, stando a quanto riportato in un comunicato dal Santa Maria a Monte, domenica 8 marzo (festa della donna) a Casciana Terme. Le frasi – "andate a giocare con le femmine se con i maschi non ci riuscite" o "cambiate sport" – sarebbero state pronunciate da alcuni dirigenti del Casciana Terme. La società termale fa sapere di intervenire dopo una verifica interna. "Chiederemo conto ai dirigenti di quanto accaduto – le parole di Paolo Mori ed Enrico Fatticcioni, sindaco e assessore allo sport di Casciana – Prima di tutto vogliamo sapere la loro versione dei fatti e dei testimoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Offese sessiste alla partita: "Chiederemo conto ai dirigenti dell’accaduto" Articoli correlati Leggi anche: Dal collettivo offese volgari e sessiste a Giorgia Meloni, l'ira di FdI: "Serve rispetto" Leggi anche: L’8 marzo frasi sessiste alla partita: "Vittime le nostre bimbe Esordienti" Una raccolta di contenuti su Offese sessiste Discussioni sull' argomento Offese sessiste alla partita: Chiederemo conto ai dirigenti dell’accaduto; Pisa, battute sessiste alle baby calciatrici durante la partita dell’8 marzo; Cambiate sport, coi maschi non fa per voi. Frasi sessiste alle piccole calciatrici nel giorno della festa della Donna. Cambiate sport, coi maschi non fa per voi. Frasi sessiste alle piccole calciatrici nel giorno della festa della DonnaL’accusa del Santa Maria a Monte nei confronti dei dirigenti della squadra maschile del Casciana Terme. E’ successo proprio domenica 8 marzo ... lanazione.it Gravi i cori sessisti contro arbitra under 14 Offese sessiste rivolte a una giovane arbitra durante una partita del campionato Under 14 rappresentano un episodio grave e profondamente preoccupante. Il rispetto va insegnato prima, non imposto dopo. - facebook.com facebook