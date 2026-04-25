Il 25 aprile è una data che richiama sia la celebrazione della Liberazione che una ricorrenza religiosa dedicata a San Marco Evangelista, patrono di Venezia. In questa giornata si intrecciano eventi storici e tradizioni di fede, con manifestazioni che coinvolgono diverse parti della popolazione. La data rappresenta un momento di confronto tra memoria civile e riti religiosi, che si svolgono in molte realtà italiane.

Tra storia, fede e tradizioni popolari, il 25 aprile unisce memoria civile e ricorrenza religiosa dedicata al patrono di Venezia. Il 25 aprile in Italia è universalmente riconosciuto come il giorno della Festa della Liberazione, ma la data assume anche un importante significato religioso: oggi si celebra San Marco Evangelista, figura centrale del cristianesimo e patrono della città di Venezia. Chi era San Marco. San Marco è tradizionalmente considerato l’autore del Vangelo secondo Marco, uno dei quattro Vangeli canonici. Discepolo di San Pietro, avrebbe diffuso il messaggio cristiano in diverse aree del Mediterraneo, fino a diventare una delle figure più rilevanti della Chiesa delle origini.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - 25 aprile, non solo Liberazione: oggi si celebra anche San Marco Evangelista

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