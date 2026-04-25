25 Aprile Nahum Azione | Tornati negli anni ' 30 quando gli ebrei non potevano manifestare

Il consigliere di Azione a Palazzo Marino, Daniele Nahum, ha commentato l’allontanamento della Brigata Ebraica dal corteo del 25 aprile a Milano, affermando che si è tornati agli anni del ventennio fascista, quando gli ebrei non potevano manifestare. La situazione ha suscitato reazioni e discussioni sulla libertà di espressione durante le celebrazioni della liberazione. L’evento ha acceso un dibattito tra le diverse forze politiche e rappresentanti della comunità ebraica.

“Siamo tornati agli anni del ventennio fascista“. Così il consigliere di Azione a Palazzo Marino Daniele Nahum, dopo l’allontanamento della Brigata Ebraica dal corteo del 25 Aprile a Milano. “Siamo tornati negli anni ’30, dove gli ebrei non possono manifestare e in cui vengono cacciati dalla piazza. Sono i degni eredi dei fascisti. Non ho mai visto un odio antiebraico di questo genere qua”. 25 Aprile, Quartapelle (Pd): “Non garantita corretta gestione dell’ordine pubblico. Ne chiederemo conto a Piantedosi” 25 aprile, coppia ferita a Roma. Dirigente Anpi: "Erano scioccati, episodio inquietante" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 Aprile, Nahum (Azione): "Tornati negli anni '30, quando gli ebrei non potevano manifestare" Notizie correlate Milano, Nahum (Azione): "Salvini? Remigrazione è antistorica, una teoria da anni ’30 del 900"“Parlare di remigrazione penso che sia folle, ma come si fa a utilizzare questo termine quando questo Paese ha un tasso negativo di persone che se ne... Leggi anche: Un altro 25 aprile contro gli ebrei. "Non ci saremo" Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Milano, Azione attacca i Verdi: Sono distruttivi. La replica: Loro ammiccano a Forza Italia; Milano, De Pasquale (FI): 25 Aprile, sinistra condizionata da Giovani Palestinesi e musulmani. 25 Aprile, Nahum (Azione): Tornati negli anni '30, quando gli ebrei non potevano manifestareSiamo tornati agli anni del ventennio fascista. Così il consigliere di Azione a Palazzo Marino Daniele Nahum, dopo l’allontanamento della Brigata Ebraica ... lapresse.it Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it Sono stanco di tutte le stronzate sul 25 Aprile. Stanco. Davvero. Cioè, ma perché in questo cazzo di paese bisogna politicizzare e strumentalizzare ogni cosa Perché Non è un problema solo della destra o solo della sinistra: lo fanno tutti. Da una parte quelli - facebook.com facebook Siamo stati aggrediti brutalmente al corteo del 25 aprile da militanti di Cambiare Rotta. Ci hanno spruzzato spray al peperoncino negli occhi e strappato e tolto le bandiere dell’Ucraina, che avevano portato in piazza come ogni anno insieme a quelle della Pal x.com