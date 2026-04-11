A Milano, un rappresentante ha commentato la proposta di parlare di remigrazione, definendola una teoria antiquata degli anni ’30. Ha sottolineato che il termine appare fuori luogo in un Paese dove più persone partono rispetto a quelle che arrivano per motivi di lavoro. La discussione si inserisce nel dibattito pubblico sulle politiche migratorie e le modalità di gestione delle migrazioni.

“Parlare di remigrazione penso che sia folle, ma come si fa a utilizzare questo termine quando questo Paese ha un tasso negativo di persone che se ne vanno via: abbiamo più persone che migrano, di quelle che vengono qui a lavorare. Penso che sia veramente una cosa antistorica. Un conto è ragionare su un modello differente di integrazione, altro è tirare fuori teorie da anni ’30 del ‘900. Mi chiedo anche come una forza politica di questo genere, in una città complessa come Milano, possa voler governare una città dei diritti”. Lo dice a LaPresse Daniele Nahum, consigliere comunale a Palazzo Marino di Azione, commentando le dichiarazioni del segretario della Lega, Matteo Salvini, che aveva detto di non essere spaventato dal termine ‘remigrazione’.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, Nahum (Azione): "Salvini? Remigrazione è antistorica, una teoria da anni ’30 del 900"

Come la remigrazione da teoria complottista è diventata proposta politicaFiglio della galassia cospirazionista, il termine si è fatto strada a partire dagli Anni 90 in Francia.

Salvini scarica Vannacci ma non le sue battaglie, dai neonazisti alla remigrazione: “Il 18 aprile in piazza a Milano”“Idee in movimento”, la tre giorni targata Lega che si conclude domenica 25 gennaio a Rivisondoli, in provincia dell’Aquila, non ha partorito granché.