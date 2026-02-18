Meloni c***a e Mattarella da processare | estremisti pro-Pal le intercettazioni che scuotono l’Italia

Le intercettazioni dell’inchiesta “Domino” della Procura di Genova rivelano parole dure di Meloni e Mattarella, coinvolti in accuse di estremisti pro-Palestina. In una conversazione, Meloni si lascia sfuggire un’espressione volgare, mentre Mattarella viene chiamato “da processare”. Gli investigatori hanno ascoltato le conversazioni di persone vicine a gruppi radicali che pianificano azioni contro i leader politici. La vicenda ha già acceso il dibattito pubblico e alimenta le tensioni intorno alla vicenda. È in corso un’analisi approfondita delle intercettazioni.

Le intercettazioni raccolte nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Genova sull'operazione "Domino", che ha interessato gli estremisti pro-Pal, stanno provocando un forte impatto politico e mediatico. Al centro delle indagini c'è Mohammad Hannoun, arrestato insieme ad altri indagati con l'accusa di aver organizzato un sistema di finanziamento illecito destinato ad Hamas attraverso associazioni presentate come umanitarie. Ma a scuotere l'opinione pubblica non sono solo le contestazioni economiche. Sono soprattutto le parole captate dagli inquirenti, che chiamano in causa ai massimi livelli le istituzioni italiane.