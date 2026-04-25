In occasione del 25 aprile, il presidente della Repubblica ha ricordato che ancora oggi si sente forte l’appello alla pace. Ha sottolineato come le dittature del passato, che portarono alla Seconda guerra mondiale, avessero fatto della retorica bellica un elemento centrale del loro discorso pubblico. La giornata si concentra quindi sull’importanza di mantenere vivo il desiderio di pace, in un momento in cui le tensioni internazionali continuano a essere presenti.

“ Le dittature che avevano scatenato il Secondo conflitto mondiale avevano fatto della retorica della guerra un valore. Contro il loro disegno, dai morti tra la popolazione civile, dai militari caduti, dalle vittime dei campi di concentramento, si levava – e si leva – una sola invocazione: pace. La pace per ogni persona. La pace come diritto di ogni popolo. La pace per ogni Paese. Questo il senso della Resistenza. Opporsi alla violenza dell’uomo sull’uomo “. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della Cerimonia dell’ 81esimo Anniversario della Liberazione a San Severino Marche. “Fu per rispondere a questo appello...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 aprile, Mattarella: "Si leva ancora oggi una sola invocazione: pace"

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