Il presidente della Repubblica ha ricordato il 25 aprile, sottolineando come la pace rappresenti il significato della Resistenza. Durante una cerimonia in una località marchigiana, ha evidenziato che le dittature del passato avevano trasformato la retorica bellica in un valore. La commemorazione ha coinvolto diverse autorità e cittadini, che hanno partecipato alle cerimonie ufficiali in ricordo di chi si oppose ai regimi totalitari.

SAN SEVERINO MARCHE (ITALPRESS) – “Le dittature che avevano scatenato il Secondo conflitto mondiale avevano fatto della retorica della guerra un valore. Contro il loro disegno, dai morti tra la popolazione civile, dai militari caduti, dalle vittime dei campi di concentramento, si levava – e si leva – una sola invocazione: pace. La pace per ogni persona. Pace come diritto di ogni popolo. Pace per ogni Paese. Questo il senso della Resistenza. Opporsi alla violenza dell'uomo sull'uomo”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della Cerimonia dell'81° Anniversario della Liberazione a San Severino Marche. “La Resistenza fu esperienza che ebbe a donare alla Repubblica personalità e classi dirigenti di spessore.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 25 Aprile, Mattarella “La pace è il senso della Resistenza”

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