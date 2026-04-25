25 aprile Mattarella all’Altare della Patria con Meloni e Crosetto Sindaci contestati a Bologna e Palermo

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, il presidente della Repubblica ha partecipato alle cerimonie all’Altare della Patria, deposto una corona d’alloro al milite ignoto e reso omaggio ai caduti. In questa giornata, anche la ministra della Difesa e il presidente del Consiglio sono stati presenti alle celebrazioni ufficiali. Contestazioni si sono registrate in città come Bologna e Palermo, dove alcuni sindaci sono stati oggetto di proteste durante eventi pubblici.

Il 25 aprile, con la Festa della Liberazione, è iniziato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio all’Altare della Patria al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione, deponendo una corona d’alloro in occasione delle celebrazioni. La cerimonia ha dato il via ufficiale alle commemorazioni per l’ 81° anniversario della Liberazione. Terminata la cerimonia, il capo dello Stato è partito per San Severino Marche, città scelta quest’anno per la commemorazione ufficiale, fedele al suo ormai tradizionale pellegrinaggio della Memoria. Tanti i cortei in tutte le città italiane, da Milano a Bologna, con i leader dei vari partiti sparsi per il Paese.🔗 Leggi su Open.online

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