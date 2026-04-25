25 aprile | Mattarella rende omaggio all' Altare della Patria Meloni | Sia l' ora della coes

Il 25 aprile si è svolta una cerimonia ufficiale all'Altare della Patria in occasione dell'81° anniversario della Liberazione. Alla fine dell'evento, sono stati resi omaggi e discorsi ufficiali sono stati pronunciati. Il presidente della Repubblica ha partecipato alla commemorazione, mentre il presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza della coesione nazionale in questo giorno. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e cittadini presenti sul luogo.

AGI - Si è conclusa la cerimonia solenne all'Altare della Patria per l' 81° anniversario della Liberazione. L'evento ha avuto inizio con l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. Alla presenza delle massime cariche dello Stato — tra cui i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e la premier Giorgia Meloni — il Capo dello Stato ha proceduto alla tradizionale deposizione di una corona d'alloro in omaggio ai caduti. Dopo il momento del silenzio e il rito della corona, il Presidente ha salutato le autorità militari e i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'arma presenti in piazza Venezia.🔗 Leggi su Agi.it

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