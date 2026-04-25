Il presidente della Repubblica si trova a San Severino Marche, in provincia di Macerata, per partecipare alla cerimonia dell’81° anniversario della Liberazione. È stato accolto da applausi durante l’evento, che si svolge nella località marchigiana. La visita si inserisce nelle commemorazioni di questa ricorrenza, che coinvolgono diverse cerimonie pubbliche e private nella zona.

(LaPresse) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a San Severino Marche (Macerata) per partecipare alla cerimonia in occasione dell’81° anniversario della Liberazione. Il Capo dello Stato, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, è stato accolto dagli applausi dei presenti; poi ha deposto una corona d’alloro in memoria dei caduti. Alle finestre delle case sventolano le bandiere tricolori e sono diversi i cartelli ‘benvenuto presidente’. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 aprile, Mattarella accolto da applausi a San Severino Marche

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