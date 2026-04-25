In occasione del 25 aprile, un rappresentante delle istituzioni ha commentato le dichiarazioni di un'organizzazione politica, sottolineando che la risposta più efficace alle provocazioni è la mobilitazione della società. Ha aggiunto che è fondamentale ricostruire un fronte democratico ampio, con particolare attenzione ai giovani, per tutelare le libertà, la democrazia e i principi sanciti dalla Costituzione.

“La migliore risposta è la mobilitazione delle persone. Noi dobbiamo ricompattare un fronte democratico, che sia estremamente ampio, soprattutto coinvolgendo i giovani, e che difenda le prerogative di libertà e democrazia del Paese e i valori costituzionali. Questa è la migliore risposta a una minoranza che vuole tornare a una dittatura che ha fatto tanto male all’Italia”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, dette a margine della festa della Liberazione a Napoli, in risposta a una domanda sulle dichiarazione di Casapound in merito alle celebrazioni del 25 Aprile.”Io credo che noi dobbiamo tenere sempre una barriera molto alta tra quelle che sono le forze reazionarie, che siano di destra o di sinistra, rispetto a quelle che invece sono le forze che rappresentano la democrazia in Italia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 Aprile, Manfredi: "Parole Casapound? Miglior risposta è mobilitazione"

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