Durante il suo mandato come ministro della Difesa, l’uomo ha raccontato di aver visitato spontaneamente il monumento ai partigiani al cimitero di Milano e di aver portato una corona. Ha anche riferito di aver visitato il Campo 10, dove sono sepolti molti ignoti e alcuni caduti della Repubblica Sociale italiana. Queste dichiarazioni sono state fatte in un'intervista, in cui ha commentato anche un possibile ripetersi di gesti simili in futuro.

«Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andavo a rendere omaggio al monumento che c’è al cimitero di Milano ai partigiani e portavo una corona, poi andavo al Campo 10 dove sono sepolti molti ignoti, diversi caduti della Repubblica Sociale italiana ». Lo ha detto Ignazio La Russa a margine dell’apertura del Salone del Mobile di Milano, rispondendo ai cronisti che gli avevano chiesto se intendesse celebrare il 25 aprile. Poi il presidente del Senato, con un passato nel Movimento Sociale Italiano, ha aggiunto: «Ci andavo in forma privata perché secondo me era un momento doveroso di una pacificazione che, almeno quando si parla di coloro che hanno dato la vita, mi sembra doverosa.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Russa sul 25 aprile: «Rifarei l’omaggio ai caduti della Repubblica di Salò»

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