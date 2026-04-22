Il 25 aprile, giorno della liberazione dall’occupazione nazifascista, è stato ricordato dai giovani di Forza Italia che si sono recati al cimitero americano di Nettuno. La visita si inserisce nelle iniziative di commemorazione di questa ricorrenza, che celebra la fine della seconda guerra mondiale in Italia. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di rispetto, con i partecipanti che hanno depositato fiori in memoria di chi ha combattuto per la libertà.

Il 25 aprile è il giorno in cui l’Italia è stata liberata dal nazifascismo, una ricorrenza che è incisa nella storia di questo Paese e che serve a ricordare, soprattutto alle nuove generazioni, quanto accaduto nel 1945. Proprio per questo motivo, mentre ci sarà chi scende in piazza con le bandiere della Palestina e di qualunque altro Paese che non ha alcun collegamento con l’Italia, una delegazione nazionale di Forza Italia giovani, guidata dal segretario nazionale Simone Leoni e composta da oltre cento ragazzi, visiterà il cimitero americano di Nettuno, in provincia di Roma. Un gesto nel solco di Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia, che ha sempre dimostrato grande rispetto nei confronti dei soldati americani che diedero la vita per il nostro Paese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 25 aprile, i giovani di FI al cimitero americano di Nettuno nel solco di Silvio Berlusconi

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