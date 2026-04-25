25 aprile | l’Iran sfida Trump paragonando il suo popolo ai partigiani

Il 25 aprile, giorno della Liberazione, ha visto l’ambasciata iraniana a Roma paragonare la Resistenza italiana alla lotta contro l’ex presidente statunitense. La nota ufficiale dell’ambasciata ha sottolineato il parallelismo tra il movimento partigiano e le azioni di resistenza contro le politiche di Trump. La dichiarazione ha suscitato reazioni da parte di vari esponenti politici e istituzionali italiani, senza tuttavia modificare la narrativa ufficiale dell’ambasciata.

? Cosa sapere L'ambasciata iraniana a Roma paragona la Resistenza italiana alla lotta contro Donald Trump.. Il messaggio del 25 aprile scatena polemiche politiche e critiche al governo Meloni.. Il 25 aprile 2026, la delegazione diplomatica di Teheran a Roma ha scatenato un acceso dibattito pubblico attraverso un messaggio sui social media che accosta la Resistenza italiana alla lotta del popolo iraniano contro le pressioni di Donald Trump. L’account ufficiale dell’ambasciata della Islamica dell’Iran in Italia ha scelto la ricorrenza della Liberazione dal nazi-fascismo per lanciare una riflessione politica che punta sulla difesa dell’identità nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 aprile: l’Iran sfida Trump paragonando il suo popolo ai partigiani Notizie correlate La Russa, l’invito alla pacificazione: “Per il 25 aprile rifarei l’omaggio ai partigiani e ai caduti di Salò”“Celebrare nel giorno della Liberazione dal nazifascismo sia i partigiani che i fascisti della Repubblica di Salò? “Lo rifarei“. 25 aprile, La Russa: “Rifarei l’omaggio ai partigiani e ai caduti della Repubblica di Salò”(Adnkronos) – Celebrare nel giorno della Liberazione dal nazifascismo sia i partigiani che i fascisti della Repubblica di Salò? "Lo rifarei". Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: TG5: Attesi nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran Video; 25 Aprile, corteo e concerto in Santo Spirito: In piazza contro la guerra e la repressione autoritaria – ASCOLTA; Guerra in Iran e Medio Oriente, 25 aprile; Alcuni iraniani saranno con la Brigata ebraica il 25 Aprile a Milano. Ultime notizie | Ultim’ora oggi, 25 aprile: Israele attacca il Libano, tregua in Iran in crisi?Ultime notizie e ultim'ora oggi, 25 aprile: vacilla la tenuta della tregua in Iran dopo i bombardamenti israeliani in Libano ... ilsussidiario.net Guerra Iran, Trump manda l'inviato Witkoff a Islamabad per incontrare i negoziatori di Teheran. Consegnata la proposta di pace al Pakistan: è esaustivaSecondo Lloyd's List, almeno 43 navi portacontainer appartenenti alle 10 maggiori compagnie di navigazione al mondo sono ancora bloccate nel Golfo Persico. Lo riporta Al Jazeera. Le principali compagn ... leggo.it Il ministro degli esteri iraniano Seyyed Abbas Araghchi, in visita a Islamabad, ha incontrato e discusso con il capo dell'Esercito pakistano, Asim Munir. Lo scrive l'account ufficiale del governo della Repubblica islamica dell'Iran su X nella sua versione in ingle - facebook.com facebook Petrolio Iran, quanto incide il blocco navale sulla produzione I dati x.com