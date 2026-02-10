Don Francesco Cristofaro incontra Papa Leone | Grazie Santo Padre

Don Francesco Cristofaro, sacerdote calabrese, ha pubblicato sui social le foto del suo incontro con Papa Leone. Nel messaggio, ringrazia il Papa con un semplice “Grazie, Santo Padre”.

Il sacerdote calabrese Don Francesco Cristofaro ha recentemente condiviso sui propri canali social le immagini del suo incontro con Papa Leone, accompagnate da un sentito ringraziamento: “Grazie Papa Leone”. Non si tratta del primo incontro tra il comunicatore religioso e Sua Santità: Don Cristofaro ha avuto più occasioni di incontrare il Pontefice. Le foto pubblicate mostrano momenti di vicinanza e cordialità tra i due, testimoniando l’importanza di questi scambi per la comunità cattolica calabrese e per le iniziative pastorali promosse dal sacerdote. Attraverso la sua attività di comunicatore, Don Cristofaro continua a portare avanti un dialogo aperto tra fede, cultura e società, confermando la sua presenza attiva nel panorama religioso italiano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Don Francesco Cristofaro ha avuto un breve ma significativo incontro con Papa Leone XIV, durante il quale ha consegnato una copia del suo libro “Venite a me”, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.

Don Francesco Cristofaro, sacerdote della diocesi di Catanzaro, ha avuto un incontro significativo con Papa Leone XIV.

