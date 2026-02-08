Don Alberto Ravagnani si apre su doppia vita dei preti celibato

Don Alberto Ravagnani, ex sacerdote diventato popolare sui social, ha parlato per la prima volta della sua doppia vita di prete. In un video, ha spiegato di aver vissuto un senso di disumanizzazione a causa del celibato imposto dalla vita religiosa. La sua testimonianza ha fatto scalpore e ha riacceso il dibattito sui limiti del voto di castità per i sacerdoti.

Don Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote divenuto un fenomeno social, ha scosso le fondamenta del mondo ecclesiastico con una confessione intima e coraggiosa: la rinuncia alla sessualità, imposta da una vita consacrata, lo ha portato a un senso di profonda disumanizzazione. L’ammissione, rilasciata in una recente intervista alla giornalista Simonetta Sciandivasci, apre un dibattito inedito sulla complessa relazione tra fede, corpo e desiderio all’interno del clero, e rivela una realtà forse più diffusa di quanto si pensi. Ravagnani, 32 anni, ha lasciato il sacerdozio dopo una lunga riflessione, una scelta che ha sorpreso i suoi numerosi follower sui social media, dove aveva costruito un’immagine di guida spirituale per i giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alberto Ravagnani ha annunciato di aver lasciato il sacerdozio.

Don Alberto Ravagnani, parroco a Milano, annuncia di aver abbandonato il sacerdozio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

