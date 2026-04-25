25 Aprile Giorgia Meloni | Momento di coesione nazionale Ricordiamo la sconfitta dell' oppressione fascista

Il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, è stato segnato da dichiarazioni e cerimonie ufficiali. Dopo la deposizione di una corona d’alloro per ricordare l’evento, il Presidente della Repubblica si è allontanato dall’Altare della Patria. In questa occasione, il presidente del Consiglio ha parlato di un momento di coesione nazionale e ha ricordato la sconfitta dell’oppressione fascista.

Terminata la cerimonia solenne per la deposizione di una corona d'alloro, in occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato l'Altare della Patria. Alla cerimonia, oltre ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e le altre alte cariche dello Stato, ha partecipato anche, tra gli altri, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Deposta la corona, come di consueto, il Capo dello Stato ha salutato, oltre alle altre autorità militari presenti, i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'arma.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 25 Aprile, Giorgia Meloni: "Momento di coesione nazionale. Ricordiamo la sconfitta dell'oppressione fascista" Notizie correlate Leggi anche: Meloni sul 25 aprile, ricordiamo la sconfitta dell'oppressione fascista Giorgia Meloni sul 25 aprile e «la sconfitta dell’oppressione fascista». La citazione di Mattarella: «Oggi uniti per amore della libertà»«Oggi il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia», scrive Giorgia Meloni in una nota in occasione del 25 aprile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 81° Anniversario della Liberazione, il Presidente Meloni all'Altare della Patria; 25 aprile, dove andranno i big della politica nel giorno della festa della Liberazione; La destra non può più evitare il 25 aprile; Il catalogo delle vergogne. Tutto quello che il governo Meloni ha fatto il 25 aprile - Left. Giorgia Meloni sul 25 aprile: Ci ritroviamo nelle parole di Mattarella. Sia momento di coesioneLa premier sulla festa della Liberazione: Celebriamo i valori scolpiti nella Costituzione. Il popolo ricorda la sconfitta dell'oppressione fascista ... huffingtonpost.it 25 aprile, Meloni: «Libertà antidoto contro ogni totalitarismo»«Oggi l’Italia celebra l’ottantunesimo anniversario della Liberazione». Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda il 25 aprile come «uno dei ... gds.it