25 Aprile Lattuca | Questo anniversario è anche una festa se c' è chi lo vive con un lutto è un problema serio

Il 25 aprile rappresenta un giorno di commemorazione e celebrazione in molte parti d'Italia. Quest'anno, un rappresentante ha commentato che, pur essendo un momento di festa, ci sono persone che vivono il anniversario con dolore, evidenziando una realtà complessa. Si ricorda che, il 20 ottobre 1944, le truppe alleate dell’Ottava Armata e i partigiani entrarono a Cesena, ponendo fine a un periodo di sofferenza e oppressione.

“Il 20 ottobre 1944 le truppe alleate dell’Ottava Armata e i partigiani entravano a Cesena, segnando la fine di un lungo periodo di oscurità e di angoscia. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale dichiarava l’insurrezione contro l’occupazione nazifascista segnando la Liberazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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