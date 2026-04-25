25 Aprile Lattuca | Questo anniversario è anche una festa se c' è chi lo vive come un lutto è un problema serio

Il 25 aprile ricorda la liberazione dal fascismo e dall’occupazione nazista, celebrata in tutta Italia. In questa occasione, una figura politica ha commentato che, se per alcuni rappresenta ancora un momento di lutto, si tratta di un problema serio. Si ricorda anche l’ingresso delle truppe alleate e dei partigiani a Cesena nel 1944, evento che pose fine a un lungo periodo di sofferenza e oppressione.

“Il 20 ottobre 1944 le truppe alleate dell’Ottava Armata e i partigiani entravano a Cesena, segnando la fine di un lungo periodo di oscurità e di angoscia. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale dichiarava l’insurrezione contro l’occupazione nazifascista segnando la Liberazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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