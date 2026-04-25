25 aprile l' Anpi avverte | La democrazia è un cristallo che si può rompere E oggi è a rischio

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha organizzato un evento presso il Circolo della stampa, coinvolgendo storici, rappresentanti dei partigiani e cittadini. L’Anpi ha sottolineato che la democrazia, definendola come un cristallo fragile, è oggi esposta a rischi. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse figure e ha attirato l’attenzione sulla tutela del patrimonio democratico.