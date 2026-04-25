25 aprile | Gualtieri oggi in piazza per difendere Costituzione

Oggi, in piazza, il sindaco ha partecipato alle celebrazioni del 25 aprile, giornata dedicata alla memoria della lotta dei partigiani contro il fascismo. La manifestazione ha visto la presenza di cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno ricordato i sacrifici fatti per la liberazione dal regime oppressivo. Nel corso della giornata sono stati letti testi e svolti discorsi per sottolineare l'importanza della Costituzione e dei valori di libertà e democrazia.

Oggi ricordiamo la lotta dei partigiani contro il fascismo, una lotta che ha comportato enormi sacrifici e rischi per la vita, consentendo al nostro Paese di liberarsi da un regime oppressivo e di diventare una nazione più giusta, dotata di una Costituzione avanzatissima. Queste sono state le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, mentre si trovava in testa al corteo della festa della Liberazione al parco Schuster nella capitale. La Difesa della Costituzione. Gualtieri ha proseguito affermando: “Per questo la Costituzione va difesa, come abbiamo fatto con il no al referendum”. Ha sottolineato che oggi in piazza c’è un forte amore per la Costituzione, per la libertà e per i valori fondamentali su cui essa è basata, tra cui spiccano la pace e il ripudio della guerra.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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