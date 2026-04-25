25 aprile l’affondo di Giorgia Meloni dopo gli assalti a Brigata Ebraica e filo-Ucraina | Difendete così libertà e democrazia?

Il 25 aprile, giorno della Liberazione, è stato segnato da tensioni e scontri in varie città italiane. La premier ha criticato alcuni comportamenti, chiedendo se tali azioni rappresentino davvero la difesa di libertà e democrazia. Mentre si celebrava la festa nazionale, si sono verificati episodi che hanno suscitato preoccupazione, con manifestazioni e atti di intolleranza che hanno oscurato le tradizionali celebrazioni.

Doveva essere un giorno di Festa, ma le celebrazioni del 25 aprile di quest’anno sono state macchiate da una serie di episodi inquietanti di divisione e intolleranza in diverse città italiane. E così alla fine di una giornata che aveva aperto all’Altare della Patria insieme alle altre alte cariche dello Stato, Giorgia Meloni si vede costretta a commentare l’amara piega presa dalla Festa della Liberazione. «Ricapitolando. Durante alcune delle manifestazioni per il 25 aprile, cioè manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione. Aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina (tra cui anche esponenti politici), cioè la bandiera di un popolo che combatte per la sua libertà contro un invasore.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate 25 aprile, Brigata ebraica contestata al corteo di Milano(Adnkronos) – Fischi e grida “vergogna vergogna” al momento dell’immissione della Brigata ebraica nel corteo per il 25 aprile a Milano. 25 Aprile, contestata la Brigata Ebraica a MilanoAttivisti dei movimenti Pro Pal hanno contestato la Brigata Ebraica all’interno del corteo del 25 Aprile a Milano, in corso Venezia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: TG4: Gli attacchi di Trump a Giorgia Meloni e al Papa Video; Il monito di Mattarella: No all’auto-esaltazione, il potere toglie equilibrio; Trump attacca ancora, il nemico del momento è l’ex alleata di ferro; Trump attacca Meloni: 'Sono scioccato, su di lei mi sbagliavo'. Giorgia Meloni sul 25 aprile: Ci ritroviamo nelle parole di Mattarella. Sia momento di coesioneLa premier sulla festa della Liberazione: Celebriamo i valori scolpiti nella Costituzione. Il popolo ricorda la sconfitta dell'oppressione fascista ... huffingtonpost.it 25 aprile, Meloni: «Libertà antidoto contro ogni totalitarismo»«Oggi l’Italia celebra l’ottantunesimo anniversario della Liberazione». Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda il 25 aprile come «uno dei ... gds.it Giorgia Meloni sul 25 aprile e «la sconfitta dell'oppressione fascista». La citazione di Mattarella: «Oggi uniti per amore della libertà» x.com Il presidente della Repubblica in occasione dal 25 aprile: libertà e pace sono beni fragili. Dalla premier Giorgia Meloni prove di coesione nazionale - facebook.com facebook