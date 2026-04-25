Il 25 aprile, in Toscana, si ricorda l’81esimo anniversario della fine dell’occupazione nazifascista. La giornata prevede commemorazioni ufficiali, marce della pace e vari eventi organizzati in diverse città della regione. Le celebrazioni coinvolgono istituzioni, associazioni e cittadini, che si radunano per ricordare quel periodo storico e manifestare il desiderio di libertà. La giornata si svolge con cortei, cerimonie e iniziative pubbliche distribuite nel territorio.

Firenze, 25 aprile 2026 – La Toscana celebra l’81esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo: sabato 25 aprile in programma commemorazioni ufficiali, marce della pace e tanti eventi. La commemorazione e tutti gli eventi a Firenze. PRESSPHOTO Firenze1964-224 festa della liberazione giorgio la pira in piazza signoria. Archivio storicoNew Press Photo A Firenze, città medaglia d’oro della Resistenza, le cerimonie ufficiali prenderanno il via alle 10 con la deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti di tutte le guerre in piazza Unità Italiana, alla presenza della sindaca Sara Funaro, della prefetta Francesca Ferrandino, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, di rappresentanti delle associazioni combattentistiche e delle Forze armate.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 25 Aprile, la Toscana celebra la Festa della Liberazione

Silvia Salis - Il 25 aprile è il giorno in cui l'Italia ha ritrovato la libertà (18.04.26)

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