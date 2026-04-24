25 Aprile | il monito per proteggere la pace e la democrazia

Il 25 aprile, giorno della Liberazione, viene commemorato in Italia per ricordare la fine dell’occupazione nazifascista e la lotta partigiana. In questa occasione, il presidente di una confederazione di associazioni di categoria di Padova e Rovigo ha partecipato alle cerimonie per l’ottantunesimo anniversario. La ricorrenza è stata celebrata con cerimonie ufficiali e momenti di riflessione pubblica.

? Cosa sapere Montagnin, presidente Cna Padova e Rovigo, commemora l'ottantunesimo anniversario della Liberazione nazionale.. La ricorrenza del 25 aprile richiama la necessità di proteggere la democrazia globale.. In occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo e della conclusione del secondo conflitto mondiale, Montagnin sottolinea come il 25 aprile rappresenti un momento di rinascita fondamentale per l’intera nazione. Il presidente di Cna Padova e Rovigo ha voluto riflettere sul valore profondo di questa ricorrenza, che non perde la sua forza nonostante il trascorrere degli anni. Secondo quanto espresso da...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 Aprile: il monito per proteggere la pace e la democrazia Hitler l'itinéraire complet : lieux clés de son pouvoir à sa chute - Documentaire Histoire -MDW Notizie correlate Mattarella al 25 aprile: la Resistenza è il cuore della democrazia? Cosa sapere Mattarella incontra le Associazioni al Quirinale in vista della visita a San Severino Marche. Manifestazione 25 aprile a Catania, De Caudo (Cgil): “È una giornata per la democrazia”Anche la Cgil di Catania aderisce alla manifestazione promossa dall’Anpi di Catania per il prossimo 25 aprile 2026, con concentramento alle 9,30 in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I valori della Resistenza vanno difesi. Il monito del Colle dopo le polemiche; 25 aprile: Il senso della resistenza contro le mistificazioni dei nuovi fascismi - di Maurizio Delli Santi [editoriale]; Il monito di Mattarella: La legge del più forte è l’inizio della barbarie; Monito di Mattarella per il 25 aprile, la legge del più forte è barbarie. Monito di Mattarella per il 25 aprile, la legge del più forte è barbarieE il caro prezzo pagato, sottolinea Mattarella, ci richiama rigorosamente, ogni giorno, alla responsabilità di difendere e rinnovare quella condizione. Da qui il richiamo al fermo rifiuto di ogni ... ansa.it Monito di Mattarella per il 25 aprile: La legge del più forte è barbarie. Solovyev l'attacca: Se paragona la Russia al Terzo Reich non sa di cosa parlaIl 25 aprile deve essere «un momento di riflessione collettiva e di coesione nazionale». E nel ricordo della Resistenza va ribadito l’impegno dell’Italia ... gazzettadelsud.it GIORNATA MONDIALE DELLA VETERINARIA 2026 Sabato 25 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Veterinaria. Il Consiglio della World Veterinary Association quest'anno ha scelto come tema "Veterinari: guardiani del cibo e della salute" per sottolinea facebook Si aprono dal 26 aprile le iscrizioni per la nuova edizione di #DonneinDigitale, il percorso formativo gratuito dedicato allo sviluppo e al rafforzamento delle #competenzedigitali delle #donne che lavorano e fanno impresa. L’iniziativa si inserisce nel Piano Nazi x.com