25 Aprile | il monito per proteggere la pace e la democrazia

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile, giorno della Liberazione, viene commemorato in Italia per ricordare la fine dell’occupazione nazifascista e la lotta partigiana. In questa occasione, il presidente di una confederazione di associazioni di categoria di Padova e Rovigo ha partecipato alle cerimonie per l’ottantunesimo anniversario. La ricorrenza è stata celebrata con cerimonie ufficiali e momenti di riflessione pubblica.

? Cosa sapere Montagnin, presidente Cna Padova e Rovigo, commemora l'ottantunesimo anniversario della Liberazione nazionale.. La ricorrenza del 25 aprile richiama la necessità di proteggere la democrazia globale.. In occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo e della conclusione del secondo conflitto mondiale, Montagnin sottolinea come il 25 aprile rappresenti un momento di rinascita fondamentale per l’intera nazione. Il presidente di Cna Padova e Rovigo ha voluto riflettere sul valore profondo di questa ricorrenza, che non perde la sua forza nonostante il trascorrere degli anni. Secondo quanto espresso da...🔗 Leggi su Ameve.eu

25 aprile il monito per proteggere la pace e la democrazia
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