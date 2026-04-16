La protesta della Sanità privata giù anche le serrande delle farmacie | il 17 aprile sarà sciopero

Il 17 aprile si terrà uno sciopero che coinvolge sia il settore della sanità privata sia le farmacie, che potrebbero chiudere le loro attività. Questa settimana di mobilitazione interessa anche le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), con le aziende del settore che hanno deciso di manifestare il loro dissenso attraverso questa azione di protesta. La mobilitazione riguarda diverse realtà del comparto sanitario e farmaceutico.

Per la Sanità privata, così come per le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), questa è una settimana di grande mobilitazione. A Torino è iniziata, lunedì 13 aprile, con l'audizione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil in IV commissione, un relativo presidio sotto Palazzo Lascaris, sede del Consiglio.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Sciopero sanità privata 17 aprile, a rischio le visite: i motivi della protestaVenerdì 17 aprile 2026 è stato indetto lo sciopero nazionale della sanità privata. Leggi anche: Sciopero delle farmacie lunedì 13 aprile, orari dello stop e il motivo della protesta dei farmacisti privati Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sanità privata 17 aprile sciopero e manifestazione nazionale a Roma: Basta contratti fermi, servono risposte immediate; Un sit-in per la sanità. La protesta dei cittadini si fa sentire in Comune; Giustinian, la protesta continua: Vogliamo una casa di comunità hub. Corteo il 9 maggio; Sanità, sabato 11 aprile la protesta sotto il Pirellone: La salute è un diritto, non una merce. Sciopero sanità privata 17 aprile, a rischio le visite: i motivi della protestaInfermieri e medici incrociano le braccia per chiedere parità salariale e nuovi criteri di accreditamento. Ecco i dettagli dello sciopero ... quifinanza.it Sciopero nazionale della sanità privata, la FP Cgil di Salerno: I lavoratori non possono più aspettareLa mobilitazione coinvolge circa 300.000 professionisti a livello nazionale, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, medici, amministrativi, e si accompagna a una grande manifestazione in Piazz ... salernotoday.it La Presidente della Regione e assessora alla Sanità, Alessandra Todde, è intervenuta oggi in Aula del Consiglio regionale per illustrare lo stato del sistema sanitario sardo e delineare le principali linee di riforma avviate dalla Giunta. Nel suo intervento, la Pre - facebook.com facebook Buco della sanità regionale, l'assessore alla Salute: «Se servirà toccheremo l'aliquota Irpef» x.com