25 aprile la coppia ferita a Parco Schuster | Siamo molto scossi

Durante le celebrazioni del 25 aprile a Parco Schuster, una coppia di manifestanti è stata colpita da alcuni spari. Dopo aver rilasciato dichiarazioni al commissariato di Via Colombo, hanno riferito di essere molto scossi dall’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto e identificare i responsabili. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i presenti e i residenti della zona.

“Siamo molto scossi“. Così la coppia di manifestanti colpita da spari al Parco Schuster, a Roma, durante la festa per il 25 aprile, uscita dal commissariato di Via Colombo. I due hanno confermato che al momento dell’aggressione avevano il fazzoletto dell’ANPI al collo. 25 Aprile, Quartapelle (Pd): “Non garantita corretta gestione dell’ordine pubblico. Ne chiederemo conto a Piantedosi” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 aprile, la coppia ferita a Parco Schuster: "Siamo molto scossi" 25 aprile, la coppia ferita a Parco Schuster: Siamo molto scossi Notizie correlate Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco SchusterMomenti di panico a Roma questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due persone sono state... Roma, spari al corteo del 25 aprile: coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco Schuster. In fuga due persone su uno scooterMomenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due persone sono state colpite con... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Domenico Caliendo, ?il 28 aprile accertamenti dei periti sui due cuori di Domenico; Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi; Achille Polonara si allena ad Avellino: Vediamo se mi ricordo come si fa; Morto Oscar Schmidt, il mega striscione davanti alla Reggia di Caserta. 25 aprile, la coppia ferita a Parco Schuster: Siamo molto scossiSiamo molto scossi. Così la coppia di manifestanti colpita da spari al Parco Schuster, a Roma, durante la festa per il 25 aprile, uscita dal commissariato ... lapresse.it Spari al corteo del 25 aprile a Roma: coppia ferita da tre colpi di pistola da softair, caccia a un uomo con casco e giubbotto mimeticoMomenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due iscritti all'Anpi che avevano partecipato al corteo sono ... ilmessaggero.it Il primo cittadino ha sfilato insieme al leader della Cgil ed è intervenuto a Parco Schuster ricordando i valori della ricorrenza: "Siamo patrioti, non nazionalisti". Ma tra il pubblico qualcuno gli ha dato del fascista, accusandolo di vendere la città - facebook.com facebook 25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna x.com