Non solo cerimonie e cortei | cosa fare nel weekend del 25 aprile tra sagre e divertimento

Il fine settimana del 25 aprile offre molto più delle tradizionali cerimonie e cortei ufficiali. Sono previste numerose sagre, eventi culturali e occasioni di divertimento per tutti i gusti. Oltre alle celebrazioni ufficiali, nelle diverse località si svolgono spettacoli, escursioni e iniziative che coinvolgono le comunità locali. La proposta spazia dalla vita notturna alle attività all'aperto, offrendo alternative alle celebrazioni istituzionali.

Non solo la cerimonia ufficiale e i cortei del 25 Aprile, ma una ricca offerta di spettacoli, sagre, vita notturna, escursioni e molto altro. Ecco gli eventi da non perdere nel weekend della Festa della Liberazione.Venerdì 24 aprileDal 24 al 26 aprile torna la consueta sagra di San Marco.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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