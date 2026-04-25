25 aprile il richiamo di Salvini | basta scontri per onorare i caduti

Il 25 aprile, il leader della Lega ha partecipato a una cerimonia di commemorazione presso il cimitero americano di Tavarnuzze, dedicata ai 300.000 alleati caduti durante la Seconda guerra mondiale. In un messaggio rivolto ai presenti, ha chiesto di evitare scontri e di ricordare i caduti senza divisioni. La cerimonia ha visto la presenza di autorità civili e militari, con momenti di riflessione e rispetto.

? Cosa sapere Salvini commemora i 300mila alleati caduti al Florence American Cemetery di Tavarnuzze.. Il ministro chiede di superare gli scontri per garantire unità nazionale dopo ottant'anni.. A Tavarnuzze, in provincia di Firenze, il vicepremier e ministro Salvini ha ricordato l’importanza della memoria storica durante le celebrazioni del 25 aprile presso il Florence American Cemetery and Memorial. Il momento della commemorazione si è concentrato sul sacrificio compiuto da oltre 300mila alleati provenienti da diverse parti del mondo per sconfiggere il nazifascismo. Tra i caduti sepolti nei numerosi cimiteri italiani, spicca la presenza di quasi 100mila soldati degli Stati Uniti che hanno combattuto per la libertà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 aprile, il richiamo di Salvini: basta scontri per onorare i caduti Notizie correlate A Montesilvano una cerimonia del 25 aprile per onorare i partigiani localiSi terrà in piazza Diaz sabato 25 aprile dalle 10 a Montesilvano la cerimonia per commemorare la Liberazione, “il 25 aprile della Resistenza a... La Russa: “Il 25 aprile giusto omaggiare tutti i caduti”ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole del presidente del Senato Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dichiarato che ripeterebbe senza... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La destra non può più evitare il 25 aprile; Il decreto sicurezza è legge: il governo vara subito anche il decreto correttivo. La firma di Mattarella. In Aula l'opposizione canta Bella ciao, ira di Salvini. Meloni: legalità non negoziabile; remigration; Manifestazioni a Milano: il corteo dei Patrioti e della Lega e quelli antagonisti, slogan contro l'Europa dalla Lega. 25 Aprile, Salvini richiama la libertà: Ora e sempre, contro ogni dittatura e ogni regime, nazifascista, comunista o islamistaIl messaggio del ministro della Infrastrutture in occasione della Festa della Liberazione ... affaritaliani.it Salvini a Firenze, 'il 25 aprile una giornata di tutti, per tutti'Oggi si festeggia la Liberazione, figlia di tanti ragazzi e tante ragazze che hanno dato la loro vita, più di 300mila alleati da tutto il mondo, quasi 100mila dagli Stati Uniti, sono sepolti in decin ... ansa.it #SALVINI: “Contro ogni dittatura e ogni regime, nazifascista, comunista o islamista, ora e sempre. Per la libertà, ora e sempre. GRAZIE a chi ha donato la vita per salvare altre vite”. x.com 25 aprile, Salvini: "Contro ogni regime, nazifascista, comunista o islamista" - facebook.com facebook