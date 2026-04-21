Il presidente del Senato ha affermato che, per il 25 aprile, omaggerebbe sia i partigiani che i caduti della Repubblica Sociale Italiana, ripetendo il gesto senza esitazioni. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate in un’intervista, in cui ha sottolineato la volontà di ricordare entrambe le categorie di persone in quella ricorrenza. La sua posizione ha suscitato reazioni tra diverse forze politiche e opinionisti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole del presidente del Senato. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dichiarato che ripeterebbe senza esitazione il gesto di rendere omaggio sia ai partigiani sia ai caduti della Repubblica Sociale Italiana in occasione del 25 aprile. Ricordando la sua esperienza da ministro della Difesa, ha spiegato che si recava spontaneamente al cimitero di Milano per deporre una corona al monumento dedicato ai partigiani, per poi visitare anche il Campo 10, dove riposano molti caduti, tra cui numerosi ignoti legati alla Repubblica di Salò. La Russa ha sottolineato che queste visite avvenivano in forma privata e senza obblighi istituzionali, interpretandole come un gesto di rispetto e riconciliazione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La Russa: “Il 25 aprile giusto omaggiare tutti i caduti”

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