A Montesilvano una cerimonia del 25 aprile per onorare i partigiani locali

Sabato 25 aprile a Montesilvano si svolgerà una cerimonia in piazza Diaz per ricordare la Liberazione e i partigiani locali. L’evento inizierà alle 10 e sarà organizzato dai gruppi territoriali di Anpi, Sinistra Italiana-Avs, Movimento 5 Stelle e Pd. La commemorazione si terrà in concomitanza con le celebrazioni nazionali della Resistenza. La manifestazione mira a mantenere viva la memoria storica della lotta partigiana nella città.

Si terrà in piazza Diaz sabato 25 aprile dalle 10 a Montesilvano la cerimonia per commemorare la Liberazione, “il 25 aprile della Resistenza a Montesilvano” organizzata da i gruppi territoriali di Anpi, Sinistra Italiana-Avs, Movimento 5 Stelle, Pd.Emanuele Mancinelli, Segretario del circolo di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate 25 aprile, “Rifarei omaggio ai partigiani e ai caduti di Salò”. L’equiparazione del presidente del Senato La RussaA quattro giorni di distanza dal 25 aprile, il presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite del Salone del Mobile di Milano, torna a parlare del... "Partigiani della pace", ad Avellino manifestazione per il 25 aprileIl 25 Aprile torniamo a riempire le strade di Avellino in occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: VIDEO| Torna lo Sterrare è umano Trophy: 300 appassionati in sella attraverso 100 comuni, è boom stranieri; Szostak mette il sigillo, l'Altamura condanna il Montesilvano. Nell'ultima di regular season c'è la Roma; Villa Santa Maria, festeggiamenti per il bicentenario della Chiesa di San Nicola di Bari; Anche gli studenti della Ritucci di Città Sant'Angelo diventano sentinelle di inclusione e felicità. A Montesilvano una cerimonia del 25 aprile per onorare i partigiani localiI gruppi territoriali di Anpi, Sinistra Italiana-Avs Movimento 5 Stelle, Pd, hanno organizzato anche a Montesilvano una cerimonia per commemorare la Liberazione ... ilpescara.it Oltre 500 da 51 nazioni a Montesilvano per la coppa del Mondo di ciclismo paralimpico - facebook.com facebook