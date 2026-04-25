25 aprile il racconto del partigiano Angelo Nazio di 101 anni | Ho usato le armi solo per difendermi

In occasione del 25 aprile, abbiamo incontrato un partigiano di 101 anni nel quartiere Tor Bella Monaca, al termine di un evento con studenti locali. Durante la conversazione, ha raccontato di aver usato le armi esclusivamente per difendersi durante la guerra. La sua testimonianza si inserisce nel ricordo di un periodo storico segnato da conflitti e lotte di libertà.

Abbiamo incontrato Angelo Nazio al termine di un incontro con alcuni studenti del quartiere Tor Bella Monaca.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Neofascisti attaccano manifesti a Roma contro il 25 aprile: “Partigiano infame”Manifesti con scritte contro i partigiani sono apparse a piazza Epiro e piazza Tarquinia a Roma in vista del 25 aprile, Festa della Liberazione. Rocìo Munoz Morales: “Mi corteggiano molto, ma dai 23 ai 37 anni ho visto un solo uomo, ho paura di soffrire”Rocìo Munoz Morales si racconta in una chiacchierata con Mara Venier, affrontando anche il tema della separazione con Raoul Bova. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: 25 aprile, il racconto del partigiano Angelo Nazio di 101 anni: Ho usato le armi solo per difendermi; 25 Aprile a Roma, antifascisti in piazza contro le guerre e per la Palestina; Enrico D’Angelo, il maestro di tennis che racconta una Sassari oscura; Torneo delle Nazioni dal 25 aprile al 1° maggio: i convocati di Enrico Battisti. 25 aprile, il racconto del partigiano Angelo Nazio di 101 anni: Ho usato le armi solo per difendermiIeri mattina, alla vigilia del 25 aprile, il partigiano Angelo Nazio ha incontrato un gruppo di studenti e studentesse delle scuole nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma. Agli adolescenti presenti ... fanpage.it Futuro Nazionale di Roberto Vannacci arriva a Brugherio. Guidato da Angelo Spanò, intervenuto ai nostri microfoni, il partito ha cominciato la propria attività lo scorso weekend con la distribuzione del programma "Tolleranza Zero" e la raccolta firme al partito. - facebook.com facebook