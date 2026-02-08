Rocìo Munoz Morales | Mi corteggiano molto ma dai 23 ai 37 anni ho visto un solo uomo ho paura di soffrire

Rocío Munoz Morales si apre a Mara Venier e rivela di ricevere molti corteggiamenti. La donna spiega che, tra i 23 e i 37 anni, ha incontrato un solo uomo e ora ha paura di soffrire di nuovo. Nel corso dell’intervista, parla anche della separazione da Raoul Bova, senza troppi giri di parole.

Rocìo Munoz Morales si racconta in una chiacchierata con Mara Venier, affrontando anche il tema della separazione con Raoul Bova.🔗 Leggi su Fanpage.it

Rocio Munoz Morales commenta i nuovi gossip che la riguardano. L'attrice spagnola è ospite a Domenica In facebook