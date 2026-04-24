Neofascisti attaccano manifesti a Roma contro il 25 aprile | Partigiano infame

A Roma, in vista del 25 aprile, sono stati affissi manifesti con scritte contro i partigiani in alcune zone di piazza Epiro e piazza Tarquinia. Le scritte, che definiscono i partigiani “infami”, sono state notate da passanti e residenti. Le forze dell’ordine stanno verificando l’origine di questi manifesti e indagando sui responsabili. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali in merito.

Manifesti con scritte contro i partigiani sono apparse a piazza Epiro e piazza Tarquinia a Roma in vista del 25 aprile, Festa della Liberazione. Pd: "Individuare i responsabili".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate "Partigiano infame". A Roma striscioni fascisti alla vigilia del 25 aprileRoma si è svegliata con l'insulto di ignoti al ricordo della Liberazione dall'occupazione nazifascista e alla Resistenza italiana. Maratonina del Partigiano, a Bonelle la corsa per il 25 AprileBonelle (Pistoia), 22 aprile 2026 – Nel giorno della Festa della Liberazione, il Circolo Arci di Bonelle, con il patrocinio dell’Anpi e sotto l’egida...