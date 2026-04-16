L’81esimo anniversario della Liberazione | il senatore Casini alle celebrazioni del 25 aprile

In occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione, il Comune di Modigliana, insignito della medaglia di bronzo al valore civile, ha programmato per sabato 25 aprile una serie di eventi per ricordare la fine del nazifascismo in Italia. Tra le iniziative previste, è annunciata la presenza del senatore Casini, che parteciperà alle celebrazioni. La giornata mira a onorare la memoria storica e a rafforzare i valori di libertà e democrazia nel territorio.

In occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, il Comune di Modigliana — medaglia di bronzo al valore civile — organizza per sabato 25 aprile una giornata di celebrazioni per rinnovare i valori di libertà e democrazia. La ricorrenza sarà anche l'occasione.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo: il programma completo Polemica per le comunioni il 25 aprile: "Nessuno sta sminuendo la festa della Liberazione"Comunioni il 25 aprile: l’Anpi polemizza contro la parrocchia e il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia) smonta il caso definendolo una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milano è memoria. Gli eventi per l'81° Anniversario della Liberazione; Bra celebra l’81° Anniversario della Liberazione; Cuneo celebra l’81° Anniversario della Liberazione con la rassegna Resistenze 2026 – Repubblica e Costituzione; Programma delle iniziative per l’81° Anniversario della Liberazione. Civitavecchia celebra l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismoSabato 25 aprile la Città di Civitavecchia celebrerà l’81° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una cerimonia istituzionale articolata in diversi momenti commemorativi, pensati per rend ... trcgiornale.it Cesena celebra l’81esimo anniversario della LiberazioneCesena si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. corrierecesenate.it Presentati questa mattina in Comune gli appuntamenti della Festa della Liberazione che partiranno già dal pomeriggio di oggi con la presentazione di un libro in biblioteca. Sabato 18 saranno protagoniste le scuole della città, il 23 aprile il flash mob in piazza - facebook.com facebook