A Roma, il fine settimana del 25 e 26 aprile sarà dedicato alla commemorazione della Resistenza con eventi che coinvolgono il quartiere di Testaccio e i roseti. Le iniziative comprendono commemorazioni civili, attività sportive alle Terme di Caracalla e tradizioni locali nei Castelli Romani. La città si prepara a ricordare questa ricorrenza attraverso una serie di appuntamenti distribuiti tra vari luoghi e momenti.

? Cosa sapere Roma celebra la Resistenza a Testaccio e i roseti con eventi il 25-26 aprile.. Il programma alterna memoria civile, sport alle Terme di Caracalla e tradizioni nei Castelli.. Sabato 25 e domenica 26 aprile 2026, Roma e la sua provincia si preparano a un fine settimana che intreccia il ricordo della Liberazione con il profumo dei roseti in fiore e i sapori autentici delle tradizioni contadine locali. Il del prossimo weekend offre una scelta netta tra la memoria civile vissuta nei quartieri storici e il relax nelle zone verdi o nei borghi dei Castelli. A Testaccio, il cuore pulsante della celebrazione sarà il Mattatoio, dove dal sabato 25 all’intera domenica 26 aprile si terrà la Festa della Resistenza 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, 25-26 aprile: tra memoria a Testaccio e il profumo dei roseti

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