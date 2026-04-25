25 Aprile il partigiano Angelo Nazio | Auguri ai giovani il futuro è vostro

In occasione del 25 aprile, un partigiano ha rivolto un messaggio ai giovani, ricordando gli amici e i compagni che ha perso nel passato. Ha rivolto loro un pensiero e ha augurato buon futuro ai ragazzi, invitandoli ad avere coraggio. Ha sottolineato che sono loro i protagonisti di quello che verrà. La sua voce si unisce a quella di molti altri nel ricordare questa ricorrenza.

“Io ho lasciato tantissimi amici e compagni. A loro va il mio pensiero oggi e auguri giovani. Coraggio, siete voi i protagonisti del vostro futuro. Evviva la libertà, evviva il 25 aprile 1945”. Questo l’augurio di Angelo Nazio, partigiano di 101 anni, salutando i medaglieri dell’ANPI, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il segretario della CGIL Maurizio Landini all’arrivo a Parco Schuster del corteo per il 25 Aprile di Roma. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 Aprile, il partigiano Angelo Nazio: “Auguri ai giovani, il futuro è vostro” 25 aprile, il partigiano Nazio: Dittature vogliono distruggere quello che abbiamo costruito Notizie correlate 25 aprile, il racconto del partigiano Angelo Nazio di 101 anni: “Ho usato le armi solo per difendermi”Abbiamo incontrato Angelo Nazio al termine di un incontro con alcuni studenti del quartiere Tor Bella Monaca. Fano, il 25 Aprile passa di mano: dai 104 anni del partigiano ai bambini in corteoFano (Pesaro e Urbino) sabato 25 aprile 2026 - C’era un partigiano di 104 anni che parlava di libertà avendo conosciuto la guerra. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 25 aprile, il racconto del partigiano Angelo Nazio di 101 anni: Ho usato le armi solo per difendermi; Vannacci: Non festeggio il 25 aprile, no a Bella ciao o tiritere antifasciste; Neofascisti attaccano manifesti a Roma contro il 25 aprile: Partigiano infame; Arrestato in Senegal il boss latitante Giancarlo Tei, comandava la piazza di spaccio di Tor Bella Monaca. 25 aprile, il racconto del partigiano Angelo Nazio di 101 anni: Ho usato le armi solo per difendermiIeri mattina, alla vigilia del 25 aprile, il partigiano Angelo Nazio ha incontrato un gruppo di studenti e studentesse delle scuole nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma. Agli adolescenti presenti ... fanpage.it Lamezia ricorda i suoi partigiani per il 25 aprile: nomi, storie, testimonianze dalla ResistenzaLamezia Terme - Un giorno importante, il 25 aprile, ancor più in un tempo come questo, in cui si assiste alla riaffermazione di totalitarismi, di ... lametino.it Abbiamo incontrato Angelo Nazio al termine di un incontro con alcuni studenti del quartiere Tor Bella Monaca. - facebook.com facebook