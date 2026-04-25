Durante la manifestazione del 25 aprile a Roma, un esponente politico è stato ferito dopo essere stato coinvolto in un episodio di tensione, durante il quale è stato colpito da uno spray urticante. Immediato l’intervento dell’ambulanza, che si è recata sul posto per soccorrere la persona coinvolta. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Durante il corteo del 25 aprile a Roma si è verificato un episodio di forte tensione che ha coinvolto un esponente politico, rimasto ferito dopo il contatto con uno spray urticante nel corso della manifestazione. L’episodio è avvenuto nella mattinata lungo il percorso partito da Porta San Paolo, in un clima già segnato da momenti di attrito tra diversi gruppi presenti. La situazione sarebbe degenerata in pochi istanti, trasformando una fase del corteo in un momento di caos diffuso. Alcuni partecipanti hanno richiesto immediatamente l’intervento dei soccorsi. Le forze dell’ordine sono intervenute per riportare la calma e garantire la sicurezza dell’area.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - 25 aprile, il famoso politico aggredito a Roma durante la manifestazione: interviene l’ambulanza

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