Torino agente aggredito durante la manifestazione per Askatasuna | chi è Alessandro Calista

Durante la manifestazione a Torino, un agente di polizia è stato aggredito. La vittima si chiama Alessandro Calista, 29 anni, sposato e padre di un bambino. La scena si è svolta tra la confusione dei manifestanti, e ora si indaga per capire cosa sia successo.

Aggredito durante la manifestazione per Askatasuna. Si chiama Alessandro Calista, ha 29 anni, è sposato e padre di un bambino. È l’agente del Reparto Mobile di Padova brutalmente aggredito durante gli scontri scoppiati a Torino al termine della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Il poliziotto si trovava in servizio nei pressi del campus universitario Luigi Einaudi quando è stato circondato e colpito con estrema violenza. La scena è stata ripresa in un video che sta circolando in rete e che documenta un’aggressione durata pochi, ma interminabili secondi. Calci, pugni e colpi di martello: il racconto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Il presidio dei manifestanti contro lo sgombero di ASKATASUNA a TORINO spazzato via dagli idranti

Argomenti discussi: Aggressione e incendi in carcere a Torino, due agenti feriti e un padiglione sotto assedio.

Circondato e ferito un agente di polizia durante gli scontri a TorinoUn agente di polizia di un reparto mobile è stato circondato e aggredito da un gruppo di antagonisti durante gli scontri vicino al Campus universitario Einaudi. ansa.it

Scontri al corteo di Askatasuna a Torino: video shock di un poliziotto aggredito e picchiato dagli antagonistiUn video mostra un poliziotto aggredito da alcuni antagonisti al corteo per Askatasuna a Torino. Salvini: Per questa gentaglia il carcere non basta ... virgilio.it