25 aprile il corteo di Firenze Antifascista in Oltrarno Ora e sempre resistenza VIDEO

Nell’81esimo anniversario della Liberazione, Firenze ha celebrato il 25 aprile tra cerimonie istituzionali e momenti di condivisione dei valori dal basso, con pranzo sociale antifascista organizzato da Arci, Anpi, Casa del popolo di San Niccolò, Cgil, Udu Firenze Sinistra Universitaria e Studenti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Dalla Palestina al Libano, dal Sudan all'Iran, in ogni parte del mondo, ieri com oggi, i popoli hanno diritto di resistere. Saremo in piazza Santo Spirito con Firenze antifascista e numerose altre realtà, per ribadire che il 25 aprile non è una ricorrenza. Porteremo - facebook.com facebook