25 aprile il corteo di Firenze Antifascista in Oltrarno Ora e sempre resistenza VIDEO

Da firenzetoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’81esimo anniversario della Liberazione, Firenze ha celebrato il 25 aprile tra cerimonie istituzionali e momenti di condivisione dei valori dal basso, con pranzo sociale antifascista organizzato da Arci, Anpi, Casa del popolo di San Niccolò, Cgil, Udu Firenze Sinistra Universitaria e Studenti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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