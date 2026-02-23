Referendum | Pd in piazza per difendere la Costituzione con i cittadini

Il Partito Democratico ha allestito un banchetto in piazza Camagna a Reggio Calabria per coinvolgere i cittadini nel dibattito sul prossimo referendum costituzionale. La scelta di questa piazza nasce dalla volontà di ascoltare le opinioni locali e spiegare le proposte di modifica alla Costituzione. I partecipanti hanno potuto confrontarsi direttamente con i rappresentanti del partito, che hanno distribuito materiale informativo e risposto alle domande dei passanti. La giornata si conclude con l’attenzione rivolta ai temi di interesse pubblico.

Domenica 22 febbraio, in piazza Camagna a Reggio Calabria, il Partito Democratico ha organizzato un banchetto informativo per discutere del prossimo referendum costituzionale. L’iniziativa, promossa dalla segretaria cittadina Valeria Bonforte, ha la partecipazione di cittadini, associazioni e realtà del territorio. L’obiettivo era informare sulle ragioni del “no al referendum e sottolineare l’importanza della partecipazione democratica. L’evento si è svolto dalle 17 alle 19 in una giornata serena, con temperature miti e venti moderati, senza pioggia. La piazza Camagna ha ospitato un momento di dialogo e informazione, in vista di una delle consultazioni più importanti per il futuro del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, Fiordellisi: "Difendere la Costituzione, difendere la Democrazia"

Referendum: Boccia, 'dire no significa difendere la Costituzione'Il referendum rappresenta un momento di confronto importante per la nostra democrazia, che si basa sull'equilibrio tra i poteri dello Stato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Referendum, i big del Pd suonano la carica contro la slavina Meloni; Referendum, come far votare i fuorisede siciliani: Pd e M5S daranno il ruolo di rappresentante di lista; Referendum, Anna Paola Concia del Pd: Siccome voto Sì, mi danno della fascista. E invece questa è una riforma necessaria; Referendum Giustizia, il Pd lancia il No da Olginate.

Referendum costituzionale, domenica banchetto informativo del Pd a Piazza CamagnaLa segreteria cittadina del Pd di Reggio Calabria promuove per domenica 22 febbraio, dalle ore 17:00 alle 19:00, un banchetto informativo in Piazza Camagna, nell’ambito della campagna di ascolto e mob ... reggiotv.it

Referendum, Pd in piazza per sostenere il noHanno allestito banchetti in 100 località siciliane per portare avanti le ragioni del no al referendum. I militanti del Partito democratico scendono in campo in vista della consultazione del 22 e 23 ... rainews.it

Fratelli d’Italia in piazza a Potenza per promuovere il Sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Le dichiarazioni del segretario cittadino Galella. - facebook.com facebook

Referendum sulla giustizia: Fratelli d'Italia in piazza per spiegare le ragioni del Sì - x.com