25 aprile Giuseppe Pappalardo PD | Impegno quotidiano per democrazia e antifascismo

Il 25 aprile viene ricordato come una data simbolo della Resistenza e della lotta antifascista. Un rappresentante politico ha dichiarato che questa ricorrenza non riguarda solo il passato, ma implica un impegno continuo nel preservare i principi di democrazia, libertà e giustizia sociale. In occasione di questa giornata, sono state organizzate iniziative e discorsi per sottolineare l'importanza di mantenere vivi quei valori.

“Il 25 aprile non è soltanto memoria, ma responsabilità quotidiana nel difendere i valori di democrazia, libertà, antifascismo e giustizia sociale”. Così il segretario provinciale del Partito democratico Giuseppe Pappalardo. “Sfilando per le strade di Catania, in una delle manifestazioni più.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Antifascismo e musica per il 25 aprileAnche il Comune di Vezzano sul Crostolo ricorda oggi l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. 25 aprile: presidio in piazza per un antifascismo vivo e non museale?? Cosa sapere Il gruppo anarchico Germinal convoca un presidio in piazza della Borsa sabato 25 aprile.