25 aprile | presidio in piazza per un antifascismo vivo e non museale

Il 25 aprile, in piazza della Borsa, si terrà un presidio organizzato dal gruppo anarchico Germinal. L'evento si propone di mantenere viva la memoria antifascista, evitando connotazioni museali o simboliche. La convocazione è stata annunciata per quella giornata, senza indicare ulteriori dettagli sul numero di partecipanti o eventuali interventi previsti. L'iniziativa si inserisce nella tradizione di manifestazioni che commemorano la liberazione e la lotta contro il fascismo.

?? Cosa sapere Il gruppo anarchico Germinal convoca un presidio in piazza della Borsa sabato 25 aprile. L'iniziativa contesta la gestione istituzionale della ricorrenza e la memoria nazionalista della Liberazione. Il Gruppo anarchico Germinal ha convocato un presidio in piazza della Borsa per le ore 10 di sabato 25 aprile, contestando la gestione politica dell'anniversario della liberazione dal nazifascismo. L'iniziativa nasce dalla volontà di dare voce a chi vede in questa ricorrenza storic .🔗 Leggi su Ameve.eu

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