25 aprile Giorgia Meloni | Se questi sono quelli che dicono di difendere libertà e democrazia

Il 25 aprile, durante alcune manifestazioni commemorative, sono state pronunciate dichiarazioni da parte di un'esponente politica, che ha commentato le persone presenti definendole “quelli che dicono di difendere libertà e democrazia”. La stessa persona ha anche fatto un riassunto delle manifestazioni, facendo riferimento a diversi eventi pubblici e alle presenze che si sono svolte in quella giornata. Non sono stati riportati altri dettagli sui contenuti o sui partecipanti.

"Ricapitolando. Durante alcune delle manifestazioni per il 25 aprile, cioè manifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione: -Aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina (tra cui anche esponenti politici), cioè la bandiera di un popolo che combatte per la sua libertà contro un invasore. Si sono viste addirittura immagini indegne di un anziano a cui viene impedito di partecipare alla manifestazione; -Sindaci democraticamente eletti, di ogni schieramento politico, contestati e insultati; -Cartelli e targhe in ricordo delle Foibe imbrattati; -La Brigata ebraica insultata in piazza e costretta ad allontanarsi dal corteo sotto scorta delle Forze dell’ordine.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 25 aprile, Giorgia Meloni: "Se questi sono quelli che dicono di difendere libertà e democrazia..." Notizie correlate 25 aprile, l’affondo di Giorgia Meloni dopo gli assalti a Brigata Ebraica e filo-Ucraina: «Difendete così libertà e democrazia?»Doveva essere un giorno di Festa, ma le celebrazioni del 25 aprile di quest’anno sono state macchiate da una serie di episodi inquietanti di... Leggi anche: 25 aprile sott’odio: da Milano a Napoli. Meloni: “Se questi difendono la libertà, abbiamo un problema” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 81° Anniversario della Liberazione, il Presidente Meloni all'Altare della Patria; 25 aprile, l'affondo di Giorgia Meloni dopo gli assalti a Brigata Ebraica e filo-Ucraina: Difendete così libertà e democrazia?; 25 aprile, Mattarella e Meloni all'Altare della Patria; 25 aprile, dove andranno i big della politica nel giorno della festa della Liberazione. Giorgia Meloni sul 25 aprile: Ci ritroviamo nelle parole di Mattarella. Sia momento di coesioneLa premier sulla festa della Liberazione: Celebriamo i valori scolpiti nella Costituzione. Il popolo ricorda la sconfitta dell'oppressione fascista ... huffingtonpost.it 25 aprile, Giorgia Meloni: Aggressioni e insulti nelle piazze, così la libertà viene traditaManifestazioni che dovrebbero celebrare la libertà contro ogni oppressione sono state, secondo la premier, teatro di comportamenti opposti ai valori evocati ... laprimapagina.it Giorgia Meloni qualche minuto fa ha fatto un post per stigmatizzare alcuni episodi (orribili) accaduti oggi. E non ci sarebbe niente di male se non fosse che si è "dimenticata" di citare quello più grave: un uomo in mimetica che ha ferito a Roma due manifestanti x.com Il presidente della Repubblica in occasione dal 25 aprile: libertà e pace sono beni fragili. Dalla premier Giorgia Meloni prove di coesione nazionale - facebook.com facebook