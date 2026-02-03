Omaggio ai caduti della Decima divisione da montagna la cerimonia al cimitero americano

Firenze, 3 febbraio 2026 – Non dimenticare i soldati che dettero la loro vita per liberare l'Italia. È il senso della celebrazione che si è tenuta al cimitero americano di Firenze per i caduti della Decima divisione da montagna. In occasione dell'81° anniversario delle battaglie di Riva Ridge e di Monte Belvedere, nel sacrario dell'American battle monument commission si è svolta una cerimonia alla quale sono intervenuti la console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze, Daniela Ballard, il generale di divisione Scott Naumann, comandante della 10ª divisione da montagna, il generale di divisione Giuseppe Scuderi, comandante della Multi National Division-South, e la sovrintendente del cimitero americano di Firenze, Eryth Becher.

