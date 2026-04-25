Nella giornata del 25 aprile, un gruppo di membri di Forza Nuova si è riunito a Predappio, città legata alla storia del fascismo. Durante l'incontro, un rappresentante del movimento ha dichiarato che “l’antifascismo è finito”, affermando che intendono dimostrare, dal loro punto di vista, la fine di questa ideologia. La manifestazione ha attirato l'attenzione di testimoni e autorità presenti nella zona.

“Noi vogliamo dimostrare, dal punto di vista ideale, ideologico e politico, che l’antifascismo, come inizia nel ’45, con gli accordi con l’America che hanno portato la mafia, la svendita ai potentati finanziari, e soprattutto, oggi ci sono cinque avvocati presenti, la deviazione del sistema giudiziario verso un sistema discriminatorio, questo oggi deve finire. Sta forse finendo, visto quello che succede nel mondo. Pertanto noi oggi a Predappio, per ovvi motivi, Mussolini era di qui, noi diciamo che l’antifascismo è finito “. Lo ha detto Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, a Predappio dove proprio oggi si tiene un incontro del suo movimento. “Fascista? Io mi definisco un rivoluzionario, che ha le sue origini nel movimento rivoluzionario mediterraneo, cristiano, sociale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 aprile, Forza Nuova riunita a Predappio. Fiore: "L'antifascismo è finito"

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