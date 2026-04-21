Il 25 aprile, Festa della Liberazione, è stato teatro di un evento che ha attirato l’attenzione di diversi media. In una località nota per il suo legame con il fascismo, un convegno intitolato ‘La fine dell’antifascismo’ è stato organizzato da un quotidiano online, in collaborazione con un movimento politico. L’iniziativa ha suscitato reazioni e discussioni tra le persone presenti e sui social.

Predappio (Forlì-Cesena), 21 aprile 2026 – Il 25 aprile, Festa della Liberazione, il quotidiano online Fahrenheit2022, in collaborazione con Forza Nuova e il suo fondatore e segretario nazionale Roberto Fiore, ha scelto Predappio per un convegno dal titolo ‘La fine dell’antifascismo’. Poi tra parentesi un elenco di temi che, secondo gli organizzatori sono collegati: “Massoneria, sionismo, 9 ottobre 2021, giustizia, mafia, Usa, Mercosur”. La data del 9 ottobre 2021 è quella dell’assalto alla sede della Cgil a Roma, per il quale è stato condannato proprio Roberto Fiore. È questa la provocazione-choc nel giorno in cui il resto d’Italia celebra la fine dell’occupazione nazi-fascista durante la Seconda guerra mondiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo sfregio al 25 aprile, l’onda nera a Predappio: “È finito l’antifascismo”

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